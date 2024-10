Aunque los legisladores del partido en el poder y sus aliados piensen que los amparos y las impugnaciones contra la Reforma Judicial carecen de sustento, no les corresponde a ellos decidirlo, asegura el magistrado Juan José Olvera.

“Ellos no son los jueces, no les corresponde a ellos la última palabra, les corresponde a los jueces y hay que dar tiempo a los procesos judiciales para que se vayan pronunciando de acuerdo con las impugnaciones que haga la ciudadanía en general como está ahorita ocurriendo. En los juicios de amparo no sólo de servidores públicos, también de ciudadanos se ha iniciado el proceso judicial de la revisión de esa reforma judicial. En este momento es tiempo de los jueces”.

Al encabezar la primera Conferencia Matutina de los Jueces, Olvera López respondió también a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado que los amparos son improcedentes contra una reforma constitucional, sin considerar que ese es el mecanismo avalado por la Carta Magna para revisar los actos de autoridad. (Por Arturo García Caudillo)