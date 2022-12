Aunque no se le puede achacar la agresión que sufrió el comunicador Ciro Gómez Leyva, es un hecho que desde Palacio Nacional se está exacerbando esa polarización que puede estar motivando este tipo de conductas, coinciden legisladores de oposición. Por tal motivo, dice la senadora panista Xóchitl Gálvez, es tiempo de que el presidente use el micrófono para buscar la reconciliación.

“Pero lo que sí es cierto es que hay un clima de mucha confrontación, de mucha polarización que no le ayuda al país. Entonces creo que llegó el momento en que el presidente, desde Palacio Nacional, más que usar ese micrófono para confrontar, para descalificar, pues lo usara para reconciliar y gobernar para todos”.

Por su parte, el también panista Damián Zepeda, expresó.

“No se puede directamente, hacer responsable a tal o cual persona, del atentado en específico, pero sí se puede hacer responsable al gobierno del clima de violencia y de agresión que existe hacia los periodistas”. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Archivo)