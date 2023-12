Es un mito la llamada depresión navideña, al menos no se refleja ante los organismos públicos, pues el mes con más atenciones es mayo, y diciembre se ubica en sexto lugar, señala el Director del Instituto Jalisciense de Salud Mental, Jorge Blanco Sierra.

“La llamada depresión navideña no existe como tal este termino en la llamada clasificación diagnostica o categoría diagnostica que se llame depresión navideña, en nuestro servicio de atención también vemos que no hay un aumento considerable en las llamadas de atención.”

El instituto Jalisciense de Salud Mental emitió diez recomendaciones para pasar las fiestas navideñas de la mejor manera. Recuerda que una tristeza permanente y profunda es depresión y debe atenderse. (Por Claudia Manuela Pérez)