El Gobierno de Jalisco realizará una campaña de información sobre cuáles son las carreteras federales y cuáles las estatales para que la ciudadanía esté bien enterada, señala el gobernador, Pablo Lemus, luego de calificar como una burla los recursos asignados a la entidad para ese rubro.

“Para reactivar y rehabilitar las carreteras de Jalisco necesitábamos 12 mil millones y mandaron 400, es una burla, no habrá rehabilitación carretera y vamos a hacer una campaña informativa para decirle a todo el estado de Jalisco y que sepa diferenciar cuáles son carreteras estatales y cuáles son carreteras federales. Vamos a colgar lonas, en todos lados, vamos a poner espectaculares en las carreteras. Es una carretera federal para que le puedan reclamar al Gobierno Federal, es una carretera estatal para que me la reclamen a mí que me reconozcan a mí”.

Recuerda que Jalisco no las puede intervenir. (Por Claudia Manuela Pérez)