Lamenta el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero, que a casi cinco años y medio de iniciado el sexenio, la bancada oficial siga en la misma postura y no permita el diálogo, la discusión y los consensos.

“Es realmente lamentable que seis años después, es decir, este ya es el último, sexto y último presupuesto de este gobierno, seis años después no pudimos ponernos de acuerdo, no quiso la mayoría que nos pusiéramos de acuerdo. Esto en serio, teniendo la bandera nacional detrás y a un lado, es una tragedia para este país, se los digo, de verdad. Nos quedamos con las ganas en seis años, de que el Poder Legislativo hubiera hecho su papel, porque la Constitución Política señala que quien habrá de decidir el presupuesto es el Poder Legislativo, y la mayoría del Poder Legislativo decidió por seis años, que esa fuera una facultad del Poder Ejecutivo”.

Lo anterior previo al inicio de la discusión en el Pleno, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2024. (Por Arturo García Caudillo)