Escasa respuesta ha habido en el primer día de Verificación Responsable del gobierno del estado, pues pocos automovilistas han acudido a la cita y los que se acercan es simplemente para informarse.

En el módulo, por ejemplo, de Enrique Díaz de León Notisistema comprobó que el primer automovilista se atendió a las 8:45 de la mañana y el segundo hasta las 9:35 y por ejemplo, en el módulo de la calle Magisterio de las 12:30 del día a la 1:19 de la tarde solo llegó un solo auto.

Sobre el tema, el presidente de Talleres Acreditados Independientes de Jalisco, Jaime Aldrete, dijo:

“Pues eso me dice que no vamos a terminar el parque vehicular hasta el 2125, o sea, no sabe sumar el secretario del Medio Ambiente y los encargados del programa”.

Los módulos de Verificación Responsable cerrarán a las 8 de la noche. (José Luis Jiménez Castro)