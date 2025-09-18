No saben y no les dan explicaciones. Gonzalo Padilla, despachador de la estación gasolinera ubicada sobre López Mateos y la calle Pegaso, en Zapopan, reconoce la falta de gasolina premium, pero admite que a ellos no les dicen el porqué de la escasez. Simplemente dejan de despachar porque no hay.

“Normalmente siempre mantenemos los tanques de la mitad para arriba y últimamente de 1/4 para abajo, y a veces paramos venta; no trabajamos turnos completos porque no hay”.

Según los despachadores de gasolineras, la escasez de combustible se agudizó en las últimas 2 semanas y no saben cuándo se regularizará. (Por Gustavo Cárdenas)