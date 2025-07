Los integrantes de los escuadrones de limpieza y no los policías, deberían ser los responsables de sancionar a las personas que tiren basura en la calle, considera la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández, quien presentará este jueves ante el pleno del cabildo una iniciativa para que se les den estas facultades

“Que quien lo haga, sean los escuadrones de limpieza, darles atribuciones para que las multas los hagan sus escuadrones de limpieza que traen en las colonias, que han presentado en varios momentos y que no sea la policía. En caso de que un vecino cause algún problema o se ponga agresivo, si se le puede hablar a la patrulla, pero no que las patrullas estén todo el tiempo perdiendo cinco horas en detener a las personas que tiran basura”.

Mariana Fernández le insiste al gobierno municipal de Verónica Delgadillo, que faltan mil policías, pero además, su vocación es para prevenir el delito y garantizar la seguridad de la ciudad. (Por Gricelda Torres Zambrano)