La Secretaria de Educación Jalisco no ha recibido solicitudes de cambio de horario ante el inicio de las bajas temperaturas en la entidad por parte de escuelas de educación básica.

El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, recuerda que hay flexibilidad sobre el tema.

“Hasta hoy lunes no, pero no sería raro que en esta semana ya se empiezan a prever descensos en las temperaturas y empecemos a tener las primeras solicitudes”,

Asegura que tiene reportes que siguen bajos los casos de influenza y Covid en las escuelas.

Destaca en otro tema que no tiene reportes de ausentismo en los planteles debido al Mundial de Fútbol. (Por Claudia Manuela Pérez)