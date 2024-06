La Selección de España derrotó por 1-0 a Italia con autogol de Riccardo Calafiori en duelo celebrado en Gelsenkirchen. Con el triunfo los ibéricos suman 6 puntos y aseguran su pase a los Octavos de Final de la Eurocopa dentro del Grupo B.

El portero Gianluigi Donnarumma, fue el hombre más importante por la escuadra azzurra, y con al menos tres atajadas importantes logró evitar que el marcador fuera más abultado.

Inglaterra dejó algunas dudas al empatar a un gol con Dinamarca en su segundo encuentro del Grupo C, celebrado en Frankfurt. Pese a tomar ventaja desde el minuto 18 con anotación de Harry Kane, por los daneses marcó Morten Hjulmand.

Mientras que, Serbia le sacó el empate 1-1 a Eslovenia en Munich con gol de Luka Jovic en tiempo de compensación. En tanto que Zan Karnicnik anotó por Eslovenia que se quedó muy cerca de lo que hubiera sido un triunfo histórico.

El secretario general de la Asociación Serbia de Fútbol, Jovan Surbatovic, amenazó hoy con retirar a Selección de la Eurocopa 2024 por los cánticos que se escucharon desde un sector de los aficionados en el duelo entre Croacia y a Albania, y en los que coreaban “matar al serbio”.

“Lo ocurrido es escandaloso y pediremos sanciones a la UEFA, aunque eso signifique no continuar en la competencia. Exigimos a la UEFA que sancione a las federaciones de ambas selecciones. Y si la UEFA no las castiga, ya pensaremos nosotros cómo proceder”, indicó Surbatovic.

(Por Manuel Trujillo Soriano)