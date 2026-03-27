Con un penal de último minuto cobrado por Fede Valverde, Uruguay se salvó de perder y rescató el empate a un gol frente a Inglaterra, en partido amistoso celebrado en el estadio de Wembley.

En Basilea, Suiza, Alemania le ganó 4 por 3 a Suiza. Además en el Estadio de la Cerámica, de Villarreal España goleó 3-0 a Serbia.

En más juegos de fecha FIFA: Sudáfrica que será rival de México en la Copa del Mundo empató a un gol ante Panamá, Grecia perdió 1-0 ante Paraguay. Países Bajos derrotó 2-1 a Noruega. Además Austria derrotó a Ghana 4-1, Australia 1-0 derrotó a Camerún, Finlandia 2-0 se impuso a Nueva Zelanda, Irán cayó 2-1 con Nigeria y Marruecos igualó 1-1 con Ecuador.

Este sábado la Selección de México se medirá a Portugal en el reestreno del Estadio Azteca. (Por Martín Navarro Vásquez)