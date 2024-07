La Selección de España tuvo que remontar el marcador para hacer buenos los pronósticos y convertirse en el primer finalista de la Eurocopa al derrotar por 2-1 a Francia en la Arena de Munich. Los Galos que nuevamente son cuestionados por la calidad de jugadores que tienen y quedarse en semifinales de un torneo internacional, tomaron ventaja desde el minuto 8 con gol de Kolo Muani en remate de cabeza, pero la Furia Roja les dio alcance muy pronto con un golazo de Lamine Yamal y Dani Olmo al 25 se encargó de sentenciar la victoria de España.

El atacante del Barcelona, Yamal, de 16 años y 362 días, se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Euro en marcar una anotación y dice que era su sueño llegar a la final.

“Siempre estaba hablando con mi madre antes que era un sueño de ella también de que mi primer gol haya sido así contra Francia en una semifinal y que haya entrado de esa manera, espero que lo haya narrado muy bien como me dijiste, yo soy muy feliz porque al final siempre me acuerdo de la última Eurocopa que he visto estaba con mis amigos en un centro comercial y es un sueño llegar a una final con la absoluta”.

Ahora España espera al ganador de la serie entre Países Bajos e Inglaterra para conocer a quien será su rival en la gran la Final del domingo 14 en el Estadio Olímpico de Berlín, en donde buscará su cuarta estrella continental. (Por Manuel Trujillo Soriano)