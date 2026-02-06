En el estadio San Siro se celebró este viernes la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con toques culturales, históricos y artísticos. El inicio fue un homenaje a las esculturas de Antonio Canova. La música de Beethoven se fusionó con la electrónica, mientras se hacía referencia a la Antigua Roma, el Renacimiento y figuras de la cultura popular italiana.

Laura Pausini interpretó el himno de Italia, luego en el espectáculo destacó la presencia de Mariah Carey.

La delegación mexicana apareció con los abanderados Donovan Carrillo, referente del patinaje artístico mexicano, y Sarah Schleper, exesquiadora olímpica y actual entrenadora.

El equipo de cinco deportistas lo completan: Lasse Gaxiola, en Esquí alpino, quien verá acción junto a su madre, Sarah; Allan Corona y Regina Martínez, en Esquí de fondo. (Por Martín Navarro Vásquez)