Un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa al presidente municipal de Tequila, Diego “N”, quien permanecerá recluido en el penal federal de El Altiplano.

La Fiscalía General de la República acusa al edil de secuestro agravado por hechos de marzo de 2021, cuando presuntamente privó de la libertad y torturó a Guillermo Cordero García y a su suplente Julio Alejandro García Gutiérrez para forzarlos a renunciar a su precandidatura por Morena.

También se dictó prisión preventiva contra los funcionarios municipales Juan Manuel “N” y Juan Gabriel “N”, señalados por su presunta participación en los hechos.

La defensa solicitó duplicidad del plazo constitucional; la situación jurídica se definirá el próximo martes.