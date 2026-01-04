Excelente inicio de año nuevo tuvo este domingo la atleta jalisciense Isabel Guadalupe Oropeza Vázquez, quien abrió el año 2026 con un espectacular triunfo, por tercera ocasión, en el Maratón de Mérida en el Aniversario de la ciudad yucateca, que reunió a 6 mil corredores en Paseo Montejo.

Oropeza Vázquez consolidada como una de las mejores latinas de la especialidad, se llevó el triunfo con un tiempo de 2 horas 46.12 minutos.

En la varonil también ganó un corredor mexicano. Se trata de Reynaldo Pacheco quien es oriundo de Oaxaca y llegó primero a la meta. El tiempo que hizo fue de 2 horas 23.06 minutos y se convierte primer mexicano en obtener el triunfo en los últimos 15 años de esa edición del maratón. (Por Martín Navarro Vásquez)