Espectacular presentación tuvo este domingo el futbolista español Sergio Ramos, quien luego de su paso histórico por el Real Madrid, además de breves etapas en el París Saint Germain y Sevilla, llega a México para jugar con el Club Monterrey.

En sus primeras palabras Ramos dijo llegar emocionado y con el deseo de triunfar. Sobre porqué elegir a los Rayados, comentó: “Monterrey como ciudad, Rayados como equipo y México como país reúnen los requisitos y el equilibrio que buscaba para tomar la decisión”.

Además dejó en claro que no viene de vacaciones: “No vengo a pasear a México. Soy un persona que no se cansa de ganar en el fútbol y no vive del pasado. No vengo a poner en una bandera lo que gané. Busco trofeos y oportunidades nuevas”.

La presentación de Sergio Ramos tuvo lugar en el estadio Gigante de Acero, el cual lució casi lleno y un excelente ambiente.

“No quiero que me echen toda la presión, pero seguramente serán un plus mi aportación, mi experiencia y lo que pueda ayudar. Me gustan los retos, soy consciente de la rivalidad de Rayados con los Tigres UANL y el América, pero va siendo hora de que las copas cambien de vitrinas”, agregó. (Por Martín Navarro Vásquez)