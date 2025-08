Espectacular recibimiento tuvo hoy Osmar Olvera en el aeropuerto de la ciudad de México, tras ganar medalla de oro histórica en el trampolín de 3 metros y ser designado el mejor clavadista masculino del Campeonato Mundial de Singapur, al terminar con el dominio de los chinos en los últimos 20 años en esa prueba y dice que va por más.

“A corto plazo mantener este nivel ser esa piedra en el camino que me sueñen todo los días no dejarlos dormir y es eso, mantener este nivel y siempre estar compitiéndoles, pero creo que ahora voy a tener que entrenar muchísimo más porque los chinos no se van a quedar así, no se van a quedar con los brazos cruzados, así que tenemos que descansar, disfrutar esto y regresar a entrenar como siempre”.

Osmar pidió se le incremente el sueldo a su entrenadora Ma Jin para que permanezca con él porque le han salido muchos ofrecimientos, según dijo. (Por Manuel Trujillo Soriano)