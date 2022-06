La Policía Municipal de Zapopan está la espera de que pronto puedan comenzar a llegar las primeras patrullas de las 300 que serán compradas durante esta administración.

El comisario de la policía zapopana, Jorge Alberto Arizpe, señala que quizá el próximo mes puedan llegar las primeras 80 patrullas y motocicletas, pero el proceso se ha complicado por el déficit a nivel mundial de vehículos nuevos.

“Yo pienso que en el próximo mes o mes y medio me van a entregar 80 patrullas inmediatamente de una sola marca ahorita porque no hay abasto, no hay en las agencias, pero eso es lo que yo tengo entendido, 80 patrullas, me van a entregar 40 motocicletas y 10 vehículos cuatrimotos”.

El problema por el déficit de vehículos es tal que para esta adquisición de patrullas la empresa Toyota declinó a participar, aunque esa fue la última marca que compró el ayuntamiento durante la pasada administración. (Por José Luis Escamilla)