Desde hace un par de semanas comerciantes y tiendas de autoservicio, ofertan todo tipo de artículos como banderas, cornetas, muñecos y ropa tricolor para celebrar el próximo lunes el Grito de la Independencia, festejo que la Cámara de Comercio de Guadalajara estima dejará una derrama económica en el primer cuadro de la ciudad de 71.3 millones de pesos.

La Canaco indica que este cifra representa un aumento del 4.4 por ciento en comparación con el 2024, derivado del consumo de alimentos, bebidas, asistencia en restaurantes, gasto en transporte, hospedaje y souvenirs patrios.

Espera además que a lo largo del día, el centro histórico reciba 91 mil personas, incluidas las que asistirán al concierto de Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo.

Los operativos de seguridad y vialidad también están listos para la celebración del 15 de septiembre. (Por Gricelda Torres Zambrano)