Este viernes por la tarde se conocerán los resultados de la investigación en torno a la muerte de dos personas en el paso a desnivel de Servidor Público y Periférico, inundado como consecuencia de la tormenta de ayer, explica el coordinador intermunicipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan, Sergio Ramírez.

“La inundación en el paso a desnivel fue bastante rápida. Cuando llegó el personal nos informaban que tenía un tirante de entre tres y cuatro metros aproximadamente y estaban haciendo, inmersiones nadando para tratar de identificar si había alguien en el lugar. Logramos identificar el vehículo pero no pudimos confirmar de momento si había o no personas en el interior. Fue hasta más tarde que pudimos verificar que estaban estas dos personas: un hombre de 83 años y una mujer alrededor de 50 años”.

Señala que revisan tres aspectos: el granizo, la basura y si por actos de vandalismo no funcionó el equipo de bombeo. (Por Gricelda Torres Zambrano)