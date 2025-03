Ya dejen en paz al ex presidente López Obrador, él nada tiene que ver con el caso Teuchitlán, pide la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lean hoy a todos estos comentócratas y no estoy minimizando, para que no se mal entienda el tema de apoyar a las familiares de personas desaparecidas, nosotros siempre vamos a estar cerca de las víctimas. Me estoy refiriendo a este caso en particular, donde hablan de quién sabe cuánta cosa que hay en el predio, a partir de una fotografía y de algunos testimonios. ¡Ah, pero ya todos!, ya otra vez ya ayer, creo que vi que narco presidente AMLO, ¡ya déjenlo en paz!, otra vez contra el presidente López Obrador, cuando además ahí quien tenía resguardado el predio era la fiscalía estatal, pero más allá de eso, espérense a la información”.

Confirmó que este jueves visitó el predio la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación y adelantó que el martes dará un informe completo el fiscal General de la República. (Por Arturo García Caudillo)