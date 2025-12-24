El Gobierno de Jalisco informó que los cierres viales en la Glorieta Minerva comenzarán la noche de este miércoles, como parte de los trabajos de intervención en ese punto de la ciudad.

De acuerdo con la autoridad estatal, el cierre parcial iniciará a las 21:00 horas de este 24 de diciembre, con la colocación de señalamientos, y se mantendrá durante la noche. A partir de las 6:00 horas del jueves 25 de diciembre quedarán cerrados los cinco carriles de circulación en el cruce de avenida Vallarta y López Mateos, a fin de continuar con las labores de pavimentación en los cruceros peatonales.

Se prevé que la circulación en el entorno de la glorieta Minerva se restablezca a las 6:00 horas del lunes 29 de diciembre. Ante ello, se exhortó a automovilistas y motociclistas a utilizar vías alternas, mientras que la Policía Vial brindará apoyo para el desahogo del tránsito.

Las autoridades recordaron que estos cierres y obras complementarias estaban programados inicialmente a partir del 19 de diciembre; sin embargo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció su postergación para evitar afectaciones a la movilidad durante el periodo de compras navideñas. (Por Marck Hernández)