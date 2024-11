La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Andrea Pochak, no solo escuchó a los juzgadores, también le pidió al representante del Estado Mexicano información sobre el diagnóstico que dio pie a la Reforma Judicial y sus consecuencias en la impartición de justicia.

“Si este diagnóstico es conocido y qué estudios expertos tuvieron en cuenta. La segunda pregunta es por qué la reforma no incluyó a las Fiscalías y a las defensorías y solo se limitó al Poder Judicial. Qué medidas concretas se van a implementar para evitar la cooptación del crimen organizado y la violencia en el contexto electoral. Cómo garantizar que juristas probos y honestos se animen a competir públicamente frente a los riesgos de la violencia”.

La relatora cuestionó sobre los comités de evaluación, los jueces sin rostro, la carrera judicial y cómo impactará el enorme costo económico de implementarla.

El representante del Estado Mexicano admitió que no existe un diagnóstico en la materia. (Por Gricelda Torres Zambrano)