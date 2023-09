Durante el informe de actividades del alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, afirmó que debido a que no avanzan las negociaciones con la federación para liberar los recursos para extender el Peribús hasta Tonalá, la obra iniciará a partir del próximo año con recursos completamente estatales.

“Sergio me estaba ayudando, nos ha ayudado con esa gestión, pero simple y sencillamente no ha caminado. Yo quiero aprovechar el día de hoy para decir que no nos vamos a quedar esperando a que nos den recursos que no se han entregado hasta la fecha. El próximo año iniciamos con la construcción del tramo que nos falta de MiMacro Periférico para llegar hasta el Centro de Tonalá con recursos estatales”

La obra originalmente se iba a realizar desde el año pasado con recursos federales que estaban comprometidos por el Gobierno de la República, pero los fondos nunca llegaron. La estimación original es que se deban construir cinco estaciones para el tramo pendiente de Guadalajara y ocho más si llegará hasta el Centro de Tonalá. La obra tendría un costo estimado de 700 millones de pesos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)