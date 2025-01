Ante la inminente deportación de migrantes que realizará el presidente Donald Trump, los 32 estados del país deben prepararse sobre todo para que estos puedan acceder a documentación oficial, advierte el director del Centro de Derechos Humanos, Enrique González Araiza.

“El acceso primero a la documentación. Entender que muchas personas que son sometidas a estos procesos de deportación no tienen documentos para acreditar personalidad jurídica aquí en México o que si en su momento lo tuvieron, lo perdieron y ya no los tienen consigo. Después pensar que seguramente sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses quizá no han hecho el trámite para tener esa doble ciudadanía. Y tampoco asumir que van a tener la clave única de registro de población, el CURP”.

Considera que los estados deberán facilitar herramientas para que los mexicanos deportados accedan a vivienda, educación, salud y empleo. Sugiere que también se preparen para atender a los migrantes de otros países que sean expulsados por Trump. (Por Gricelda Torres Zambrano)