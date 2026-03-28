Corea del Sur, que será rival de México en el Mundial 2026 perdió por goleada de 4-0 ante Costa de Marfil, en encuentro celebrado en Inglaterra por la fecha FIFA de este mes de marzo.
En cuanto a las otras selecciones que serán sede del Mundial, les fue mal pues no pudieron ganar este sábado.
Estados Unidos fue goleado 5-2 por Bélgica en juego celebrado en Atlanta. Mientras Canadá empató a dos goles con Islandia, en Toronto.
En más acción: La Selección de Senegal venció 2-0 a Perú, en Saint-Denis, Francia. Además Escocia en casa perdió con Japón 1-0 y Hungría en Budapest se impuso 1-0 a Eslovenia. (Por Martín Navarro Vásquez)
Estados Unidos es goleado por Bélgica en acción de fecha FIFA
Corea del Sur, que será rival de México en el Mundial 2026 perdió por goleada de 4-0 ante Costa de Marfil, en encuentro celebrado en Inglaterra por la fecha FIFA de este mes de marzo.