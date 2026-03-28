Corea del Sur, que será rival de México en el Mundial 2026 perdió por goleada de 4-0 ante Costa de Marfil, en encuentro celebrado en Inglaterra por la fecha FIFA de este mes de marzo.

En cuanto a las otras selecciones que serán sede del Mundial, les fue mal pues no pudieron ganar este sábado.

Estados Unidos fue goleado 5-2 por Bélgica en juego celebrado en Atlanta. Mientras Canadá empató a dos goles con Islandia, en Toronto.

En más acción: La Selección de Senegal venció 2-0 a Perú, en Saint-Denis, Francia. Además Escocia en casa perdió con Japón 1-0 y Hungría en Budapest se impuso 1-0 a Eslovenia. (Por Martín Navarro Vásquez)