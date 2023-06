La Selección de Estados Unidos le propinó una goleada y humillación a la Selección Mexicana al ganarle 3 goles por 0 en las semifinales de la Nations League de Concacaf, para acceder a la final del torneo celebrado en Las Vegas, Nevada.

Fue una noche triste para el Tricolor que vio la derrota con gran dominio de los estadounidenses con los goles de Christian Pulisic en dos ocasiones y uno más de Ricardo Pepi.

Sobre la calificada peor derrota de México ante Estados Unidos en un torneo oficial, esto dice el entrenador Diego Martín Cocca.

“Hay maneras de perder, pero nos han superado, hay que aceptarlo y entenderlo. Mi trabajo es no solo convencer a los jugadores, también a los directivos de que estamos por el buen camino y generando cosas. Si los directivos no está de acuerdo, no tengo ningún problema, lo que me dijeron es que tengo total apoyo. ¿Dónde se ve el total apoyo? En los momentos difíciles”.

Y ante la falta de buen futbol al final los mexicanos convirtieron el juego en ríspido y con golpes, por lo que ambas selecciones acabaron con 9 elementos. César Montes y Gerardo Arteaga fueron expulsados por los Verdes y por el equipo de las Barras y las Estrellas, Weston McKennie y Sergiño Dest. La afición de igual manera mostró la frustración con insultos a los jugadores de Estados Unidos. En la otra semifinal con los goles de Jonathan David y Alphonso Davies, Canadá cumplió con los pronósticos y venció 2-0 a Panamá, por lo cual el domingo jugará la final del torneo ante Estados Unidos. Por el tercer lugar, México Vs los Panameños.(Por Martín Navarro Vásquez/Foto@CNationsLeague)