Aunque el peso ya está rozando la línea de los 19 pesos por dólar, la economía mexicana está muy sólida y no hay ningún riesgo, asegura la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

“Yo coincido en que la economía mexicana está muy sólida, hay inversión extranjera, ustedes ven que muchos inversionistas me pidieron reuniones, los recibí algunos de ellos esta semana, todos tienes deseos de seguir invirtiendo en México, extranjeros, nacionales. No hay un problema ni estructural, la economía interna está bien, es decir, está sólida la economía mexicana. Entonces son momentos especiales y se va a ajustar, no hay ningún nerviosismo ni problema. Estamos seguros pues, de la economía nacional”.

Aseguró que están planteados para su administración 34 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, además de que las reservas del Banco de México están muy bien. (Por Arturo García Caudillo)