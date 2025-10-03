Teniendo como marco el Teatro de la Ciudad de México, este domingo se llevará a cabo la gran final del concurso México Canta, una iniciativa del Gobierno de la República para combatir la apología de la violencia, certamen en el que participaron más de 15 mil talentos mexicanos y mexicoestadounidenses, como explica la secretaria de Cultura, Claudia de Icaza.

“Esta gran final que, como mencionó la presidenta, se presenta este domingo 5 de octubre a las 19 horas en vivo en el Teatro de la Ciudad. Y además nos va a acompañar el Grupo Intocable y Majo Aguilar”.

Los premios se entregarán en tres categorías: mejor composición y mejor intérprete, con votación del público y un premio del jurado, que incluirá un contrato profesional con una casa discográfica nacional o internacional, giras y producción musical. (Por Arturo García Caudillo)