El parque temático Calaverandia, inspirado en la tradición mexicana del Día de Muertos, se prepara para abrir sus puertas en el Parque Ávila Camacho a partir del miércoles 22 de octubre. Para este año, el parque promete nuevas experiencias, según detalló Tania Cortés, directora del lugar:

“Calaverandia ya contiene su esencia con todo lo que podemos pensar de un día de muertos, sin embargo, este año por ejemplo estamos preparando una nueva zona que se llama limbo, es una tierra de Alebrijes, ahorita todavía están haciendo ajustes, pero como se pudieron dar cuenta, hay muchísimos personajes nuevos, el inframundo tiene nuevos personajes también, además de itinerancias”.

Calaverandia fusiona la cultura mexicana con tecnología de punta para ofrecer una experiencia inmersiva única y espera recibir a más de 80 mil personas en esta sexta edición.

(Por Katia Plascencia Muciño)