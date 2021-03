El Gobierno del Estado confirmó que este viernes se reanudará la vacunación de adultos mayores en Guadalajara. En un mensaje por medio de redes sociales, autoridades de los tres niveles confirmaron que sólo serán atendidas aquellas personas que cuenten con cita y exhortaron a la población a no realizar filas. Los puntos de vacunación no fueron revelados.

El viernes se atenderán a las personas cuyo apellido paterno empiece con las letras A y B, el sábado con la letra C y el domingo con las letras D, E y F. Los citados son aquellas personas que hicieron su trámite y se dieron de alta en la página de MiVacuna. El director de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara Miguel Angel Andrade señaló que habrá atención para a aquellas personas que tengan dudas del proceso:

“Se habilitarán equipos de socialización en cada punto para dar certeza a la población de quien está o no registrado para vacunarse”.

En Guadalajara se aplicarán 104 mil dosis de las marcas Pfizer y Sinovac que se sumaran a las 52 mil dosis que se aplicaron del 20 al 22 de marzo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)