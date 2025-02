En espera de que sesione la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el ex futbolista y hoy diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, dice estar tranquilo y en espera de que se cumplan los tiempos del proceso de desafuero en su contra.

“Estoy muy tranquilo, no sé, ustedes quieren que me peleé con Hugo Erick, yo no me voy a pelear con nadie. Ya lo he dicho. Y me voy a seguir defendiendo de estas acusaciones que son falsas. Y estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo, aquí voy a seguir viniendo y con la cara en alto, como siempre lo he dicho”.

Se esperaba que la Sección Instructora revisara el caso este miércoles, aunque la sesión fue pospuesta. Blanco Bravo fue acusado por su media hermana de abuso sexual lo que motivó que el entonces fiscal de Morelos, Uriel Carmona solicitara a la Cámara de Diputados el desafuero del ex seleccionado nacional, lo que a la postre motivó la destitución del funcionario. (Por Arturo García Caudillo)