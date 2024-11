La estrategia de “abrazos y no balazos” del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, no funcionó porque el país tiene hoy una grave crisis de violencia, sentenció el embajador de Estados en México, Ken Salazar.

“La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención, pero esos son programas que deben de seguir y programas que apoyamos nosotros muchísimo en la parte de Estados Unidos. Sembrando Vida, Sembrando Oportunidades, eso es importantísimo y estoy 100 por ciento de acuerdo en eso. El otro lado es cumplir con la ley y ahí es donde cuando se dice nada más no hay problema, tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema, no está basado en la realidad”.

El embajador estadounidense Ken Salazar, señaló que México merece vivir sin miedo, pero tiene un gran problema de inseguridad que las autoridades niegan. (Por Gricelda Torres Zambrano)