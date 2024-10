La estrategia de seguridad que presentó esta mañana la administración federal de Claudia Sheinbaum, deja fuera el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, advierte el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.

El legislador jalisciense sentencia que este es un problema que las administraciones se han negado a atender, pero si no se le invierte al salario, la capacitación y equipamiento de las corporaciones locales, no se resolverá la violencia en el país.

Manifiesta su confianza en trabajo de inteligencia que planteó el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no obstante observa elementos de continuidad de la gestión de López Obrador. (Por Gricelda Torres Zambrano)