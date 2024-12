Debutó el técnico español Oscar García con las Chivas con empate a cero goles de visita a Zacatecas frente a los Mineros, en un juego donde no estuvieron Chicharito Hernández, Piojo Alvarado y Jesús Orozco Chiquete. El rebaño insistió, pero no pudo marcar gol en el primer encuentro de pretemporada.

Chicharito estuvo en casa viendo la final de la Kings League que ganó su equipo. Alvarado no fue por un tema personal. Y Chiquete quien no había querido hacer pretemporada, apenas decidió hacerse exámenes médicos y físicos este sábado, luego de que está complicando su pase al Cruz Azul. (Por Martín Navarro Vásquez)