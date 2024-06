La cinta “Entra en mi vida” del director mexicano José Manuel Cravioto fue estrenada en la perla tapatía, como parte de las Galas a Beneficio del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Protagonizada por Ximena Sariñana y Paulina Goto, quien en entrevista con Notisistema, mencionó que esta cinta se filmó de forma distinta y divertida.

“Y creo que fue algo muy padre al menos para mí, a mí me gustaba mucho como probar un formato diferente también, porque hubo como que mucha conexión con la cámara, con el director de cámaras, de pronto es como romper esta pared de qué el actor nunca debe voltear a la cámara y este caso fue lo contrario, fue trabajar de manera distinta, me tocaba actuar pero manipular la cámara, agarrando la cámara”.

A pesar de que la película “Entra en mi vida” aún no tiene una fecha exacta de estreno, se sabe que sucederá en el mes de julio. (Por Katia Plascencia Muciño)