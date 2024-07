Ganar dos medallas de oro no es cosa fácil, hacerlo en otro país menos y que sea en matemáticas no tiene nombre.

Pues justo eso logró Emmanuel Alejandro Palomares que este fin de semana regresó a México, luego que obtuvo dos medallas de oro en las Olimpiadas de Matemáticas que se realizaron en Singapur.

Para este muchacho de 13 años las matemáticas son cosa de todos los días y así lo explica.

“Pues la verdad lo que me ha hecho diferente es que aprendo muy rápido en comparación de mis compañeros y amigos y eso me ha ayudado mucho entender cosas difíciles que ellos no han entendido todavía. La verdad estudiar mucho y si no le entienden pedir ayuda porque si es un tema muy importante para la vida. Espero poder seguir participando en los siguientes años”.

Emmanuel Alejandro Palomares ha ido poniendo su nombre en alto en diferentes concursos de conocimientos en otras materias además de las matemáticas.

Ahora con apenas 13 años ya está viendo donde concursar. (Por José Luis Escamilla)