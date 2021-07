Aproximadamente 150 estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara se manifiestan esta mañana en el exterior de sus instalaciones sobre avenida Montevideo para exigir justicia tras el asesinato de su compañero Luis Fernando Montes de Oca, asesinado la semana pasada en Zacatecas.

Estudiantes entrevistados aseguran que así como Luis Fernando, los prestadores de servicio social son obligados a realizar traslados de pacientes sin estar capacitados u obligados.

“De hecho en el reglamento del médico pasante no viene que uno tiene que abordar una ambulancia, que tenemos que llevar a cabo eso y en el reglamento del IMSS sí viene que nosotros no debemos subirnos a ningún tipo de ambulancia porque no tenemos ningún tipo de seguro y no tenemos que hacer eso y a él lo mandaban”.

Los manifestantes caminaron con rumbo a casa Jalisco mientras rezaba el rosario para pedir por su compañero asesinado Luis Fernando Montes de Oca. (Por José Luis Escamilla)