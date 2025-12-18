Estados Unidos anunció cargos contra más de 70 miembros de la pandilla de origen venezolano Tren de Aragua, incluidos su jefe, “Niño Guerrero” y sus principales lugartenientes.

Los cargos presentados simultáneamente en los estados de Colorado, Nebraska, Nueva México, Nueva York y Texas muestran toda clase de actividades criminales, desde desvalijar cajeros automáticos, distribuir drogas, secuestros o asesinatos, para lo cual los pandilleros utilizan armas pesadas e incluso explosivos.

El Departamento de Justicia presentó cargos contra Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, actualmente en fuga, por actuar supuestamente en concordancia con el Cártel de los Soles, que el gobierno estadounidense considera que está liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro.