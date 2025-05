Estados Unidos debe informar por qué otorgó visas a la familia del narcotraficante Ovidio Guzmán y cuál fue el acuerdo al que llegaron, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No han informado por qué entraron, no tenemos la información oficial o pública que diga por qué entró esta familia. Hay que recordar de nuevo el tema de la extradición. Entonces, pues que informen si hay un acuerdo, si no hay un acuerdo, tienen que informar y tienen que explicarle al pueblo de Estados Unidos también cómo es que, si están llegando a un acuerdo cómo es que lo hacen. Y a México, obviamente”.

Al mismo tiempo, señala, es incongruente que estén negociando con los hijos del Chapo, dado que la política de Estados Unidos siempre ha sido la de no negociar con terroristas y el cártel que encabezaban fue declarado como narcoterrorista. (Por Arturo García Caudillo)