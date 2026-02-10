Los padres que deban una cantidad significativa de manutención infantil podrían quedarse sin pasaporte, ya que el gobierno de Estados Unidos endurecerá una norma de hace 30 años que le permite revocar pasaportes estadunidenses hasta que se realicen los pagos.

Aunque la revocación de pasaportes por deudas de manutención infantil por más de 2 mil 500 dólares está vigente por ley desde 1996, el Departamento de Estado solo actuaba cuando alguien solicitaba renovar su documento de viaje o buscaba otros servicios consulares.

En otras palabras, dependía de que la persona se acercara al departamento por algún requisito.