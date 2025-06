El Gobierno de la República debe medir el tono de sus declaraciones, pues éstas podrían generar crisis internacionales, dice el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira.

“Pero también es lamentable que las manifestaciones pasen al grado de violencia porque eso no refleja tampoco cómo es el mexicano. Me preocupa que el gobierno norteamericano vaya a pensar que estas manifestaciones fueron incitadas desde el gobierno mexicano, por aquellas manifestaciones que hizo la presidenta de la República donde convocaba a que se realizaran manifestaciones. Y esto sería una pequeña crisis internacional en medio de muchos problemas que tenemos. Creo que el gobierno mexicano tiene que ser más cauto en sus declaraciones, no andar buscando el aplauso fácil”.

Y hablando de crisis internacionales, Moreira dijo estar también preocupado por la irrupción de policías mexicanos en Guatemala. (Por Arturo García Caudillo)