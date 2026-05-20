El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra más de una decena de personas y empresas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa por operaciones relacionadas con tráfico de fentanilo y lavado de dinero.

Entre los señalados se encuentra Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”, considerado fugitivo y buscado por autoridades estadounidenses, así como Armando de Jesús Ojeda Avilés, acusado de lavar recursos para el grupo criminal.

Las medidas también alcanzan al restaurante Gorditas Chiwas y a otras empresas presuntamente utilizadas para operaciones financieras ilícitas.

El Departamento del Tesoro informó que los sancionados quedan bloqueados del sistema financiero estadounidense y no podrán realizar operaciones con ciudadanos o empresas de ese país.