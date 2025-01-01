No es 1 ni 2, son 3 meses completos sin gota de agua potable en las tuberías de la colonia Alamedas de Zalatitán, en Tonalá. Jorge Orozco, habitante y padre de familia, denuncia para Notisistema que, pese a las quejas, las peticiones y a que sí pagan los recibos de cobro, el SIAPA no da solución al grave problema de escasez de agua.

“Efectivamente, Gustavo, tenemos tres meses sin agua, no llega nada. Y aparte, pues tenemos que comprarla porque ya ni las pipas del SIAPA llegan hasta allá. Estamos pagando recibos, estamos al corriente y ni así nos llega el agua, ni con pipas, tenemos un problemón que según nuestras autoridades de Tonalá ya estuvieron en conferencia con el SIAPA, pero pues seguimos en las mismas, creo que no llegaron a ningún arreglo”.

Los habitantes de Alamedas de Zalatitán se manifestarán este viernes 22 de mayo para exigir agua potable en hogares y negocios. (Por Gustavo Cárdenas)