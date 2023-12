Debido a la liberación de un presunto integrante del Cártel de Sinaloa, a quien se detuvo en flagrancia en posesión de más de 6 mil pastillas de fentanilo, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, puso en evidencia al juez de Distrito Alberto Díaz.

“El juez Díaz Cruz para su decisión se basó en un video que presentó la defensa de Kevin Daniel en el que se observa que al domicilio ingresaron 21 elementos y no 9, quienes fueron los que firmaron el acta de cateo por lo que a su consideración no hay certeza de quiénes y cuántos servidores públicos intervinieron en la diligencia. Aquí el juez Díaz Cruz confundió los elementos que brindaban únicamente seguridad perimetral con aquellos que les correspondía la búsqueda y localización de indicios y autorizados para firmar el acta respectiva”.

Con esa base, el 1 de diciembre el juez liberó al supuesto narcotraficante al no vincularlo a proceso. (Por Arturo García Caudillo)