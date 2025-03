El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, caerá muy pronto en manos de las autoridades, asegura el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

“El ex gobernador, que se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía está siendo seguido con mucha presión por todo el gabinete de Seguridad y tarde o temprano lo vamos a detener, no le cabe la menor duda”.

Hay que recordar que Aureoles Conejo y cuatro de sus ex colaboradores en el Gobierno de Michoacán, quienes ya se encuentran detenidos, fueron acusados de peculado tras el desvío de recursos destinados a la construcción de varias cárceles. (Por Arturo García Caudillo)