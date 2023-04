Sensacional duelo el que brindaron anoche Atlas y Chivas en una edición más del clásico del futbol tapatío que terminó con empate a 3 goles en el estadio Jalisco.

El Guadalajara demostró que iba decidido a morirse en la raya y tomó ventaja de 2-0 con anotaciones de Roberto “Piojo” Alvarado y Carlos Cisneros, pero antes de que terminará el primer tiempo, Julián Quiñones volvió la vida a los rojinegros y al 47 Ozziel Herrera igualo el marcador para irse al descanso 2-2.

En el arranque del complemente nuevamente las Chivas se fueron al frente con gol de Alexis Vega y 4 minutos después, Julián Quiñones anotó su segundo gol de la noche para decretar el empate a 3. El técnico de los Zorros, Bejamín Mora destacó la reacción de su equipo.

“Es una mezcla de emociones, un cúmulo de sensaciones durante el partido nosotros teníamos mucha fe, confianza de que podíamos arrancar de manera positiva trabajando el partido pero el descuido que tuvimos al principio nos movió la brújula un poco, pero siempre creímos y sabíamos que podíamos tomar el control del nuevo de lo que queríamos hacer y lo hicimos”.

Por su parte el entrenador de las Chivas Veljko Paunovic, dijo que el resultado no no lo dejo satisfecho.

“Sí me incomoda pero también por otro lado, nosotros nos hemos convertido en un equipo con el crecimiento que hemos tendido de proponer siempre más, de querer marcar marcar un gol más”.

Con el empate Chivas llegó a 22 puntos y el Atlas a 33 unidades. Los Rojinegros viajan este domingo a Filadelfia para su encuentro de ida de los cuartos de final de la Concachampions.

Notisistema, Manuel Trujillo Soriano