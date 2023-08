Fue una decisión política que aún no sabemos quién tomó, aseguró el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, luego de ser excluido del proceso para encontrar al coordinador del Frente Amplio por México.

“Político, es político, lo que hay en el fondo es un tema político, lo que hay en el fondo es un asunto político, esta es una decisión política. Nosotros no estamos. No pues si supiera ya lo estaríamos demandando, eso es lo que vamos a buscar. –¿Hay mano negra de Alito, el líder del TRI? No, no, no, no. Sería irresponsable acusar a alguien, por eso le estamos pidiendo al comité organizador hacer uso de nuestro derecho como aspirantes”.

Por ello la decisión de la dirigencia del PRD de hacer una pausa con el FAM es acertada, explicó, y por ello también estarán reuniéndose con los integrantes del Comité Organizador. (Por Arturo García Caudillo)