El ex subdirector de Tecnologías de la Información del SIAPA, José Eduardo “N”, quien recientemente fue vinculado a proceso y recibió seis meses de prisión preventiva por un desfalco de 13 millones al organismo, recibió una segunda prisión preventiva por otro presunto desfalco por dos millones de pesos. El delito que le imputan es uso ilícito de atribuciones y facultades.

Los hechos por los que el ex funcionario fue vinculado a proceso sucedieron el 27 de diciembre de 2017, cuando autorizó el pago a una empresa por mantenimiento de una red del SIAPA, pero el servicio no se prestó.

Cabe señalar que el representante legal de la empresa relacionada al primer desfalco ha incumplido con las medidas cautelares impuestas, por lo que se procederá a otros recursos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)