En 22 días terminará la investigación complementaria, sin embargo el exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, quien fue vinculado ayer a proceso por el caso de los tráileres de la muerte, confían en que se resuelva antes, con la presentación de un amparo.

“No creo que llegue a la resolución del juez. Yo creo que en el amparo esto se va a resolver. De no ser así, pues el juez va a condenarme no se a cuánto tiempo de prisión, con algún derecho que yo pudiera tener o que me pudiera conceder”.

El juez Décimo Quinto de Control y Oralidad, Luis Enrique Razo Jiménez, lo vinculó ayer a proceso por abuso de autoridad, por lo que deberá firmar por un año ante los juzgados y no tiene autorización de salir de Jalisco. (Por Gricelda Torres Zambrano)